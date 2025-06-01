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Еще один подрыв железнодорожных путей произошел в Брянской области
Инцидент произошел на перегоне Унеча — Жеча в 10:52. В это время шел путеизмерительный поезд. Пострадавших нет, ж/д состав повреждений не получил. На место происшествия выехали оперативные службы.

Еще один подрыв железнодорожных путей произошел в Брянской области. Об этом 1 июня сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на перегоне Унеча — Жеча в 10:52. В это время шел путеизмерительный поезд. Пострадавших нет, ж/д состав повреждений не получил.

На место происшествия выехали оперативные службы.

Появились кадры с места подрыва на перегоне Унеча — Жеча.

Напомним, в Брянской области мост с находящимися на нем автомобилями обвалился ночью 31 мая, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано.

СК России признал терактом обрушения мостов в Брянской и Курской областях.

Позже опубликовали список пострадавших при обрушении моста в Брянской области.