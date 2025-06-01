Еще один подрыв железнодорожных путей произошел в Брянской области. Об этом 1 июня сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на перегоне Унеча — Жеча в 10:52. В это время шел путеизмерительный поезд. Пострадавших нет, ж/д состав повреждений не получил.
На место происшествия выехали оперативные службы.
Появились кадры с места подрыва на перегоне Унеча — Жеча.
Напомним, в Брянской области мост с находящимися на нем автомобилями обвалился ночью 31 мая, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано.
СК России признал терактом обрушения мостов в Брянской и Курской областях.
Позже опубликовали список пострадавших при обрушении моста в Брянской области.