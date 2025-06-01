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Появились кадры с места второго подрыва ж/д путей в Брянской области
По данным канала, несколько взрывов произошли около 10:50 по московскому времени, когда по перегону ехал локомотив с двумя вагонами. Предварительно, как пишет «База», было три взрыва. Источники рассказали каналу, что недалеко от места подрыва нашли еще одно СВУ, которое не сдетонировало. Пострадавших нет.

Появились кадры с места подрыва на перегоне Унеча — Жеча в Брянской области. Их публикует «База».

По данным канала, несколько взрывов произошли около 10:50 по московскому времени, когда по перегону ехал локомотив с двумя вагонами. Предварительно, как пишет «База», было три взрыва. Источники рассказали каналу, что недалеко от места происшествия нашли еще одно СВУ, которое не сдетонировало.

Пострадавших нет.

Напомним, в Брянской области мост с находящимися на нем автомобилями обвалился ночью 31 мая, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано.

Еще один подрыв железнодорожных путей произошел на перегоне Унеча — Жеча 1 в Брянской области в воскресенье, 1 июня, примерно в 10:52. В это время шел путеизмерительный поезд. Ж/д состав повреждений не получил.