Опубликован список пострадавших при обрушении моста в Брянской области

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области возросло до 73 человек. Среди них — пятимесячный ребенок, а также двое детей в возрасте семи и четырех лет. Их доставят в Москву. Команды больниц готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь. Погибли семь человек. У большинства пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Часть из них находится на амбулаторном лечении. Напомним, мост с находящимися на нем автомобилями обвалился ночью 31 мая, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано.

Опубликован список пострадавших при обрушении моста в Брянской области. Его разместил РЕН ТВ.

Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области возросло до 73 человек. Среди них — пятимесячный ребенок, а также двое детей в возрасте семи и четырех лет. Их доставят в Москву. Команды больниц готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь. Погибли семь человек.

У большинства пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Часть из них находится на амбулаторном лечении.

Список пострадавших доступен по ссылке.

По данным РЕН ТВ, СК подтвердил, что обрушение мостов в Курской и Брянской областях произошло в результате подрыва. Уголовные дела переданы в Главное следственное управление СК. Проводятся неотложные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Брянской области мост с находящимися на нем автомобилями обвалился ночью 31 мая, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано.

Железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился ночью 1 июня во время движения грузового поезда.

СК России признал случившееся терактом.