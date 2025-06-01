Опубликован список пострадавших при обрушении моста в Брянской области. Его разместил РЕН ТВ.
Число пострадавших при подрыве моста в Брянской области возросло до 73 человек. Среди них — пятимесячный ребенок, а также двое детей в возрасте семи и четырех лет. Их доставят в Москву. Команды больниц готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь. Погибли семь человек.
У большинства пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ушибы. Часть из них находится на амбулаторном лечении.
Список пострадавших доступен по ссылке.
По данным РЕН ТВ, СК подтвердил, что обрушение мостов в Курской и Брянской областях произошло в результате подрыва. Уголовные дела переданы в Главное следственное управление СК. Проводятся неотложные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Брянской области мост с находящимися на нем автомобилями обвалился ночью 31 мая, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано.
Железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился ночью 1 июня во время движения грузового поезда.
СК России признал случившееся терактом.