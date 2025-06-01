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СК России признал терактом обрушения мостов в Брянской и Курской областях
«Главным следственным управлением по поручению председателя Следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко. Напомним, в Брянской области мост с находящимися на нем автомобилями обвалился ночью 31 мая, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано. Железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился ночью во время движения грузового поезда. ЧП произошло на 48-м километре железной дороги Тросна — Калиновка.

СК квалифицировал подрывы мостов в Брянской и Курской областях как теракт. Об этом 1 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

«Главным следственным управлением по поручению председателя Следственного комитета приняты к производству уголовные дела о подрывах на железной дороге в Брянской и Курской областях. Данные происшествия квалифицированы как террористический акт», — сказала она.

Напомним, в Брянской области мост с находящимися на нем автомобилями обвалился ночью 31 мая, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано.

Железнодорожный мост в Железногорском районе Курской области обрушился ночью во время движения грузового поезда. ЧП произошло на 48-м километре железной дороги Тросна — Калиновка.

СК подтвердил, что обрушение мостов в Курской и Брянской областях произошло в результате подрыва. Уголовные дела переданы в Главное следственное управление СК.

Позже опубликовали список пострадавших при обрушении моста в Брянской области.

Фото и видео аварийно-спасательных работ в Брянской области от МЧС России