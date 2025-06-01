Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 01
22°
Пнд, 02
20°
Втр, 03
22°
ЦБ USD 78.62 0.12 31/05
ЦБ EUR 89.25 0.3 31/05
Нал. USD 80.15 / 80.00 31/05 16:30
Нал. EUR 90.80 / 93.47 31/05 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
4 498
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
6 321
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
14 576
В Рязани появится первая в России дорожная сеть для электросамокатов
ГК «Зеленый сад» запланировала реализовать первый в Рос...
22 мая 10:39
21 891
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
В Брянской области мост с автомобилями рухнул на пассажирский поезд
Мост обвалился, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве. По последним данным, семь человек погибли, еще 66 пострадали. Госпитализированы 44 человека. В числе пострадавших трое детей. Одного ребенка санавиацией доставят в Москву. Также при обрушении моста пострадал водитель грузовика, перевозивший продукцию «Мираторга».

В Брянской области 31 мая в 22:44 мост с автомобилями рухнул на пассажирский поезд. Об этом пишет «Ъ».

Мост с находящимися на нем автомобилями обвалился, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано, передало РИА Новости.

По последним данным «Ъ», семь человек погибли, еще 66 пострадали. Госпитализированы 44 человека. В числе пострадавших трое детей. Одного ребенка санавиацией доставят в Москву.▪️

Также при обрушении моста пострадал водитель грузовика, перевозивший продукцию «Мираторга».

Минтранс для координации работы по ликвидации последствий ЧП создал оперативный штаб.

Московская железная дорога​ организовала проверку по факту повреждения ж/д инфраструктуры. Для ликвидации последствий происшествия и возобновления движения направлены восстановительные поезда.

Движение автомобилей закрыто на участке автодороги А-240 в Брянской области.

Позже опубликовали список пострадавших. Помимо этого, СК подтвердил, что обрушение мостов в Курской и Брянской областях произошло в результате подрыва. Уголовные дела переданы в Главное следственное управление СК. Проводятся неотложные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Затем ЧП признали терактом.