В Брянской области мост с автомобилями рухнул на пассажирский поезд

Мост обвалился, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве. По последним данным, семь человек погибли, еще 66 пострадали. Госпитализированы 44 человека. В числе пострадавших трое детей. Одного ребенка санавиацией доставят в Москву. Также при обрушении моста пострадал водитель грузовика, перевозивший продукцию «Мираторга».

В Брянской области 31 мая в 22:44 мост с автомобилями рухнул на пассажирский поезд. Об этом пишет «Ъ».

Мост с находящимися на нем автомобилями обвалился, когда под ним проезжал поезд «Климов—Москва». С рельсов сошли четыре вагона с локомотивом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что строение было подорвано, передало РИА Новости.

По последним данным «Ъ», семь человек погибли, еще 66 пострадали. Госпитализированы 44 человека. В числе пострадавших трое детей. Одного ребенка санавиацией доставят в Москву.

Также при обрушении моста пострадал водитель грузовика, перевозивший продукцию «Мираторга».

Минтранс для координации работы по ликвидации последствий ЧП создал оперативный штаб.

Московская железная дорога​ организовала проверку по факту повреждения ж/д инфраструктуры. Для ликвидации последствий происшествия и возобновления движения направлены восстановительные поезда.

Движение автомобилей закрыто на участке автодороги А-240 в Брянской области.

Позже опубликовали список пострадавших. Помимо этого, СК подтвердил, что обрушение мостов в Курской и Брянской областях произошло в результате подрыва. Уголовные дела переданы в Главное следственное управление СК. Проводятся неотложные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Затем ЧП признали терактом.