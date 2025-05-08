А что в кино? «Группа крови», «Пять сыновей Марии» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Финал» — спортивная драма о легендарной победе мужской сборной России по волейболу на Олимпиаде 2012 года. За финальной игрой стоит не только спорт, но и личные судьбы игроков, для которых этот матч стал решающим в жизни.

«Группа крови» — военная драма о группе советских детей, оказавшихся в фашистском лагере под видом приюта, где их использовали как доноров крови. Несмотря на жестокие условия, дети находят в себе силы бороться и планируют побег.

«Пять сыновей Марии» — драма о матери, чьи пятеро сыновей единственные возвращаются с войны, что пробуждает старые страхи и подозрения в деревне. История о выживании, предрассудках и силе материнской любви.

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