12 августа 2012 года. Выставочный центр «Эрлс-Корт» в Лондоне наполняется болельщиками. Миллионы зрителей по всему миру ждут начала трансляции финальной игры по волейболу среди мужских команд, в которой определится победитель ХХХ Олимпийских игр. Сборная России, никогда не бравшая золото. И сборная Бразилии, обласканная контрактами, победами и преданными фанатами. Многим кажется, что результат игры предопределен. Но еще мало кто знает, какое место занимает этот финал в жизни каждого из российских спортсменов.
- Режиссёр
- Владимир Пресняков, Олег Пресняков
- Актёры
- Денис Шведов, Вадим Соснин, Дмитрий Караневский, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Игорь Костолевский, Михаил Тройник, Никита Языков, Эмиль Гас, Дмитрий Губерниев, Сергей Лесогоров, Сергей Беляев, Александр Лыков, Александр Семчев, Сергей Газаров
- Премьера
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2025-05-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Драма, Спортивный фильм