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Пять сыновей Марии
Кино

Пять сыновей Марии

1945 год. Из всех мужчин деревни Маслянино, ушедших на фронт, возвращаются только пять сыновей Марии. Почему судьба выбрала именно их и как пережила годы войны мать, которой женщины деревни с подачи продавщицы сельпо Веры еще с довоенных времен приписали черное колдовство, обозвали ведьмой?

Режиссёр
Павел Игнатов
Актёры
Ольга Ломоносова, Владислав Ветров, Артем Афонасов, Станислав Демушин, Марк Кондратьев, Никита Оносов, Валентин Садики, Кристина Борейко, Ксения Худоба, Вера Сергачева, Дарья Белодед, Анатолий Борискевич, Александр Евменов, Анна Маркова, Игорь Денисов
Продолж.
94 мин.
Премьера
2025-05-08 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма

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