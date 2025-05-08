1945 год. Из всех мужчин деревни Маслянино, ушедших на фронт, возвращаются только пять сыновей Марии. Почему судьба выбрала именно их и как пережила годы войны мать, которой женщины деревни с подачи продавщицы сельпо Веры еще с довоенных времен приписали черное колдовство, обозвали ведьмой?
- Режиссёр
- Павел Игнатов
- Актёры
- Ольга Ломоносова, Владислав Ветров, Артем Афонасов, Станислав Демушин, Марк Кондратьев, Никита Оносов, Валентин Садики, Кристина Борейко, Ксения Худоба, Вера Сергачева, Дарья Белодед, Анатолий Борискевич, Александр Евменов, Анна Маркова, Игорь Денисов
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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2025-05-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Драма