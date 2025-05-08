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Группа крови

Основано на реальных событиях. Ноябрь 1943 года. Фашисты привозят новую партию советских детей-сирот в Вырицу, где в бывшем пионерлагере развернут так называемый «детский приют». Условия здесь невыносимые: холод, голод, принудительный труд, карцер за неповиновение, за попытку побега — расстрел. Но самое страшное, детей здесь используют как доноров крови для раненых немцев… Несмотря на весь ужас и немыслимость происходящего, сплотившись, юные герои находят в себе силы и смелость сопротивляться и решаются на побег.

Режиссёр
Максим Бриус
Актёры
Карина Андоленко, Петар Зекавица, Алексей Нилов, Леонид Громов, Максим Радугин, Ксения Попова-Пендерецкая, Екатерина Домашенко, Сергей Жарков, Татьяна Рассказова, Герман Рычков, Андрей Рудыка, Ева Уилльямс, Марк Александров, Людмила Юлова, Роман Романовский, Артемий Воскресенский
Премьера
2025-05-08 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Драма, Война

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