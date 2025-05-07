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Экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову продлили арест
Басманный районный суд Москвы оставил Николая Любимова под стражей до 11 августа. Ранее Мосгорсуд рассмотрел жалобу экс-губернатора на арест. Меру пресечения оставили без изменений.

Экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере, продлили арест. Об этом в среду, 7 мая, сообщило ТАСС.

Басманный районный суд Москвы оставил Николая Любимова под стражей до 11 августа.

Напомним, экс-губернатору предъявили обвинение в получении трех взяток в особо крупном размере. Их общая сумма составляет 250 миллионов рублей.

Ранее Мосгорсуд рассмотрел жалобу Николая Любимова на арест. Меру пресечения оставили без изменений.

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