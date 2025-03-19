Мосгорсуд рассмотрел жалобу Николая Любимова на арест
Меру пресечения оставили без изменений. Ранее Басманный районный суд продлил арест Любимову до 11 мая. Напомним, экс-губернатору предъявили обвинение в получении трех взяток в особо крупном размере. Их общая сумма составляет 250 миллионов рублей.
Мосгорсуд отказал экс-губернатору Рязанской области Николаю Любимову в переводе под домашний арест. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе учреждения.
Меру пресечения оставили без изменений. Ранее Басманный районный суд продлил арест Любимову до 11 мая.
Напомним, экс-губернатору предъявили обвинение в получении трех взяток в особо крупном размере. Их общая сумма составляет 250 миллионов рублей.
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