Рязанцы засняли ребенка за рулем легковушки

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел вечером 30 мая на Солотчинском шоссе. Девочка сидела за рулем машины на коленях у водителя. «Машина престраивалась из ряда в ряд… Поворотник включен без причины. Как будто игрались», — написали в посте. Ранее рязанцам объяснили, куда жаловаться на перевозку детей на коленях в машине.

Рязанцы засняли ребенка за рулем легковушки. Кадры опубликовали в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел вечером 30 мая на Солотчинском шоссе. Девочка сидела за рулем машины на коленях у водителя.

«Машина перестраивалась из ряда в ряд… Поворотник [был] включен без причины. Как будто игрались», — написали в посте.

Ранее рязанцам объяснили, куда жаловаться на перевозку детей на коленях в машине.

Фото: группа «ПУВР» в «ВК»