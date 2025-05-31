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Рязанцы засняли ребенка за рулем легковушки
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел вечером 30 мая на Солотчинском шоссе. Девочка сидела за рулем машины на коленях у водителя. «Машина престраивалась из ряда в ряд… Поворотник включен без причины. Как будто игрались», — написали в посте. Ранее рязанцам объяснили, куда жаловаться на перевозку детей на коленях в машине.

Рязанцы засняли ребенка за рулем легковушки. Кадры опубликовали в соцсетях.

Как рассказали очевидцы, инцидент произошел вечером 30 мая на Солотчинском шоссе. Девочка сидела за рулем машины на коленях у водителя.

«Машина перестраивалась из ряда в ряд… Поворотник [был] включен без причины. Как будто игрались», — написали в посте.

Ранее рязанцам объяснили, куда жаловаться на перевозку детей на коленях в машине.

Фото: группа «ПУВР» в «ВК»