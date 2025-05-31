Рязанцы засняли ребенка за рулем легковушки
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел вечером 30 мая на Солотчинском шоссе. Девочка сидела за рулем машины на коленях у водителя. «Машина престраивалась из ряда в ряд… Поворотник включен без причины. Как будто игрались», — написали в посте. Ранее рязанцам объяснили, куда жаловаться на перевозку детей на коленях в машине.
Рязанцы засняли ребенка за рулем легковушки. Кадры опубликовали в соцсетях.
Как рассказали очевидцы, инцидент произошел вечером 30 мая на Солотчинском шоссе. Девочка сидела за рулем машины на коленях у водителя.
«Машина перестраивалась из ряда в ряд… Поворотник [был] включен без причины. Как будто игрались», — написали в посте.
Ранее рязанцам объяснили, куда жаловаться на перевозку детей на коленях в машине.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»