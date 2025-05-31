Рязанская полиция проверит сообщение о ребенке за рулем автомобиля
«Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сказано в посте. Напомним, инцидент произошел 30 мая на Солотчинском шоссе. Девочка сидела за рулем автомобиля на коленях у водителя.
Рязанская полиция проверит сообщение о ребенке за рулем автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону в соцсетях.
«Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сказано в посте.
Напомним, инцидент произошел 30 мая на Солотчинском шоссе. Девочка сидела за рулем автомобиля на коленях у водителя.