Рязанская полиция проверит сообщение о ребенке за рулем автомобиля

«Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сказано в посте. Напомним, инцидент произошел 30 мая на Солотчинском шоссе. Девочка сидела за рулем автомобиля на коленях у водителя.

Рязанская полиция проверит сообщение о ребенке за рулем автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по региону в соцсетях.

«Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сказано в посте.

Напомним, инцидент произошел 30 мая на Солотчинском шоссе. Девочка сидела за рулем автомобиля на коленях у водителя.