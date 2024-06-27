Рязанцам объяснили, куда жаловаться на перевозку детей на коленях в машине

Таким нарушителям может грозить штраф от 500 до трех тысяч рублей.

В редакцию РЗН. Инфо жители регулярно присылают кадры с водителями, которые перевозят детей на коленях в автомобиле. В четверг, 27 июня, на пресс-конференции об обеспечении безопасности на дорогах замначальника управления региональной ГАИ Сергей Москвин ответил на вопрос корреспондента РЗН. Инфо, куда сообщать о таких нарушениях.

По его словам, нужно сразу звонить в 112 или отправить обращение через сайт Госавтоинспекции.

Он добавил, что мониторинг в СМИ и соцсетях ведомство проводит регулярно. Когда появляется информация о нарушении, связанном с перевозкой детей, первым делом устанавливают территорию, где это произошло.

После этого информация передается в полицию и возбуждается административное производство, проводится проверка. Полиция устанавливает личность тех, кто изображен на кадрах.

Таким нарушителям может грозить штраф от 500 до трех тысяч рублей.

По данным ГАИ, с участием детей-пассажиров в 2024 году зарегистрировано 51 ДТП. В двух случаях зафиксированы нарушения правил перевозки.

Напомним, рязанцы не раз сообщали о подобных инцидентах. Один из таких случаев произошел в апреле 2024 года. Тогда автолюбительница сидела за рулем с ребенком на коленях.