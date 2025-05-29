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Вдова погибшего в ДТП многодетного рязанца объявила о поиске свидетелей аварии
Мария Трусова, вдова погибшего в ДТП многодетного рязанца, объявила поиск очевидцев произошедшего. Она ищет свидетелей аварии, которая произошла возле поворота на село Шостье Касимовского округа. Мария опасается, что даже после повторной проверки дело может остаться без должного расследования, и виновник ДТП избежит наказания. Мария просит всех, кто стал свидетелем аварии, связаться с ней по телефону: +7 (906) 540-06-64.

Мария Трусова, вдова погибшего в ДТП многодетного рязанца, объявила поиск очевидцев произошедшего. Она ищет свидетелей аварии, которая произошла возле поворота на село Шостье Касимовского округа. Мария опасается, что даже после повторной проверки дело может остаться без должного расследования, и виновник ДТП избежит наказания.

Напомним, 22 января около 7 утра муж рязанки Андрей по дороге на работу сбил лося. Животное отбросило под колеса проезжающего навстречу МАЗа.

По словам одного из свидетелей, Андрей и водитель МАЗа вызвали скорую помощь, автомобиль погибшего был припаркован на обочине, рязанец не получил серьезных ранений. В этот момент из-за поворота выехал Volkswagen и врезался в машину многодетного отца. В результате ударов автомобиль Андрея отбросило в кювет, он перевернулся. Водитель Volkswagen скрылся с места происшествия.

Мария просит всех, кто стал свидетелем аварии, связаться с ней по телефону: +7 (906) 540-06-64.

Подробнее об отказе возбуждения уголовного дела по факту смерти многодетного рязанца можно прочитать в публикации РЗН. инфо.

Фото: Telegram-канал «Автоклуб города Касимов»