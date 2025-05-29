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Старый мост через Оку в Рязани намерены отремонтировать после постройки нового
«На повестке стоит тема ремонта старого моста. Он разрушается быстрее чем ожидалось, его полностью нужно разбирать, два пролета минимум и строить их заново. После строительства нового моста параллельно с созданием инфраструктуры будем ставить вопрос и изыскивать средства для реконструкции старого моста», — подчеркнул губернатор.

Старый мост через Оку в Рязани намерены отремонтировать после постройки нового. Об этом 29 мая сообщил губернатор Павел Малков во время прямого эфира.

«На повестке стоит тема ремонта старого моста. Он разрушается быстрее чем ожидалось, его полностью нужно разбирать, два пролета минимум и строить их заново.

После строительства нового моста параллельно с созданием инфраструктуры будем ставить вопрос и изыскивать средства для реконструкции старого моста», — подчеркнул губернатор.

Напомним, на строительство моста-дублера в Дядькове выделили 32 миллиарда 892 миллиона рублей, его протяженность через Оку составит 1110 метров. Позже опубликовали схему организации движения на развязках.

Также сообщалось, что нагрузка нового моста составит 30% от всего движения между берегами Оки. Строительство планировали начать весной.