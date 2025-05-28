В Рязани установили личность матери, выбросившей младенца в мусор

Ею оказалась 36-летняя жительница Московской области. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.