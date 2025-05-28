В Рязани установили личность матери, выбросившей младенца в мусор
Ею оказалась 36-летняя жительница Московской области. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Следователи установили личность матери младенца, тело которого обнаружили 26 мая на территории мусороперерабатывающего предприятия Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Ею оказалась 36-летняя жительница Московской области.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 26 мая во время сортировки мусора обнаружили труп младенца. Региональный следком возбудил уголовное дело. Бастрыкин поручил доложить о расследовании.