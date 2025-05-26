СК возбудил уголовное дело после убийства младенца в Рязани

Дело возбуждено по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). «В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СК. Напомним, труп новорожденного нашли на транспортерной ленте на территории мусоросортировочного предприятия.