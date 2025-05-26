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СК возбудил уголовное дело после убийства младенца в Рязани
Дело возбуждено по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). «В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СК. Напомним, труп новорожденного нашли на транспортерной ленте на территории мусоросортировочного предприятия.

СК возбудил уголовное дело после убийства младенца в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Дело возбуждено по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в СК.

Напомним, труп новорожденного нашли на транспортерной ленте на территории мусоросортировочного предприятия.