Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об убийстве младенца в Рязани
Председатель следкома поручил руководителю СУ по Рязанской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об убийстве младенца в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр ведомства.
Председатель следкома поручил руководителю СУ по Рязанской области доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Напомним, труп новорожденного нашли на транспортерной ленте на территории мусоросортировочного предприятия.
Позже возбудили уголовное дело.