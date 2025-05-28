Рязанского журналиста Алексея Фролова отпустили под домашний арест

Заседание по избранию меры пресечения прошло в среду, 28 мая. Суд отпустил Алексея Фролова из СИЗО под домашний арест. Ранее главредам «Вида сбоку» Константину Смирнову и «Новой газеты — Рязань» Алексею Фролову продлили сроки содержания в СИЗО до 30 мая 2025 года включительно. Они обжаловали решение суда. Напомним, в январе 2025 года журналистов задержали по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у гендиректора специализированной коммерческой организации региона. Позже рязанская «Новая газета» приостановила работу.

Главреда «Новой газеты — Рязань» Алексея Фролова отпустили под домашний арест. Об этом сообщает «Вид Сбоку».

Заседание по избранию меры пресечения прошло в среду, 28 мая. Суд отпустил Алексея Фролова из СИЗО под домашний арест по 28 июля 2025 года.

Ранее главредам «Вида сбоку» Константину Смирнову и «Новой газеты — Рязань» Алексею Фролову продлили сроки содержания в СИЗО до 30 мая 2025 года включительно. Они обжаловали решение суда.

Напомним, в январе 2025 года журналистов задержали по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у гендиректора специализированной коммерческой организации региона.

Позже рязанская «Новая газета» приостановила работу.

Подробнее о задержании рязанских журналистов можно прочитать в сюжете.