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Рязанским журналистам продлили меры пресечения по делам о вымогательстве
Главному редактору рязанского «Вида сбоку» Константину Смирнову продлили срок содержания в СИЗО до 30 мая 2025 года. В пресс-службе Советского районного суда РЗН. Инфо сообщили, что Наталье Смольяниновой продлили домашний арест на два месяца — до 30 мая 2025 года включительно. Постановления могут быть обжалованы.

Главному редактору рязанского «Вида сбоку» Константину Смирнову продлили срок содержания в СИЗО до 30 мая 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал издания.

В пресс-службе Советского районного суда РЗН. Инфо сообщили, что Наталье Смольяниновой продлили домашний арест на два месяца — до 30 мая 2025 года включительно.

Постановления могут быть обжалованы.

Ранее сообщалось, что адвокаты рязанских главредов Смирнова и Фролова подали апелляции на изменение меры пресечения.

Подробнее о задержании рязанских журналистов можно прочитать в сюжете.