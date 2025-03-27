Рязанским журналистам продлили меры пресечения по делам о вымогательстве

Главному редактору рязанского «Вида сбоку» Константину Смирнову продлили срок содержания в СИЗО до 30 мая 2025 года. В пресс-службе Советского районного суда РЗН. Инфо сообщили, что Наталье Смольяниновой продлили домашний арест на два месяца — до 30 мая 2025 года включительно. Постановления могут быть обжалованы.

Главному редактору рязанского «Вида сбоку» Константину Смирнову продлили срок содержания в СИЗО до 30 мая 2025 года. Об этом сообщает Telegram-канал издания.

В пресс-службе Советского районного суда РЗН. Инфо сообщили, что Наталье Смольяниновой продлили домашний арест на два месяца — до 30 мая 2025 года включительно.

Постановления могут быть обжалованы.

Ранее сообщалось, что адвокаты рязанских главредов Смирнова и Фролова подали апелляции на изменение меры пресечения.

Подробнее о задержании рязанских журналистов можно прочитать в сюжете.