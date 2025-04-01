В Рязани обжаловали продление содержания в СИЗО главредов Смирнова и Фролова

Продление сроков содержания в СИЗО рязанских главных редакторов Константина Смирнова и Алексея Фролова обжаловали. Соответствующая информация появилась в картотеке дел Советского районного суда. Ранее главредам «Вида сбоку» Константину Смирнову и «Новой газеты — Рязань» Алексею Фролову" продлили сроки содержания в СИЗО до 30 мая 2025 года включительно.

Продление сроков содержания в СИЗО рязанских главных редакторов Константина Смирнова и Алексея Фролова обжаловали. Соответствующая информация появилась в картотеке дел Советского районного суда.

Ранее главредам «Вида сбоку» Константину Смирнову и «Новой газеты — Рязань» Алексею Фролову" продлили сроки содержания в СИЗО до 30 мая 2025 года включительно.

Напомним, в январе 2025 года журналистов задержали по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации региона.

Позже рязанская «Новая газета» приостановила свою деятельность.

Подробнее о задержании рязанских журналистов можно прочитать в сюжете.