Рязанская «Новая газета» приостановила издание из-за ареста Алексея Фролова

Напомним, главного редактора рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова отправили в СИЗО до 30 марта. Мужчина обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере.

Рязанская «Новая газета» приостановила издание из-за ареста Алексея Фролова. Об этом сообщает Telegram-канал издания.

Напомним, главного редактора рязанской «Новой газеты» Алексея Фролова отправили в СИЗО до 30 марта. Мужчина обвиняется в вымогательстве в особо крупном размере.

«Драматичная ситуация вынудила учредителя нашего СМИ принять решение о временной приостановке издания газеты», — отметили в сообщении.

Там также уточнили, что Telegram-канал издания не будет функционировать в прежнем объеме.