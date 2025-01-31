Задержан руководитель рязанской «Новой газеты» Алексей Фролов

В публикации сказано, что руководитель регионального издания задержан по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей.

Задержан руководитель издания «Новая газета — Рязань» Алексей Фролов. Об этом в пятницу, 31 января, сообщило ТАСС.

В публикации сказано, что руководитель регионального издания задержан по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей.

«Следователи задержали Фролова и Смирнова, а также их предполагаемую сообщницу Наталью Смольянинову по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе местного СК ТАСС подтвердили факт задержания троих людей по делу о вымогательстве указанной выше суммы, однако фамилии задержанных назвать отказались.

Ранее главного редактора сетевого издания «Вид сбоку», члена совета депутатов одного из районов Рязанской области, Константина Смирнова также задержали по делу о вымогательстве.