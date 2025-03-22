В 930-летие Рязани не будут использовать новый логотип, где слово разделено на два слога

Отмечается, что решение приняли краеведы, художники и люди, ответственные за проведение торжеств. Напомним, новый бренд Рязани разработал в 2022 году Артемий Лебедев.