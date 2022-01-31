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Студия Лебедева пояснила, что изображено на логотипе нового бренда Рязани
По задумке автора, знак унаследовал от городского герба шапку Мономаха, а цвета взяли из рязанского флага. При этом буквы «Р» и «Я» пол шапкой якобы складываются в приветливое лицо князя.

Студия Лебедева пояснила, что изображено на логотипе нового бренда Рязани. Информация об этом в понедельник, 31 января, появилась на сайте дизайнера.

«Рязань — старинный русский город на Оке с богатой историей и массой возможностей для культурного, экономического и туристического развития. Здесь есть свой кремль, сохранились купеческие особняки и традиционная деревянная застройка, регулярно проводятся всевозможные гастрономические и ремесленные фестивали. Чтобы помочь городу органично соединить свои традиции с прогрессивными экономическими идеями по развитию, в студии для Рязани задизайнили логотип и айдентику», — говорится на сайте.

По задумке автора, знак унаследовал от городского герба шапку Мономаха, а цвета взяли из рязанского флага. При этом буквы «Р» и «Я» под шапкой якобы складываются в приветливое лицо князя.

«В литере Н скрыта отсылка к реке Оке. Изящная шрифтовая часть напоминает резьбу по дереву, а общая пластика графики делает знак легким и воздушным. В набор пиктограмм вошли и официальные символы, и по-человечески душевные рязанские мотивы: меч — яркий фрагмент древнего герба города, резные деревянные наличники, узнаваемые детали городской архитектуры и красоты окружающей природы», — заключили авторы.

Ранее в Рязани презентовали бренд региона.