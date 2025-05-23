В РГУ прокомментировали обвинение преподавателя в онанизме в туалете ТЦ

Отмечается, что на сегодняшний день мужчина, фигурирующий в скандальных новостях, не имеет отношения к университету и не работает там преподавателем. Напомним, мужчина, которого рязанцы поймали за мастурбацией в туалете ТЦ «Малина» и передали сотрудникам полиции, как утверждали в ряде источников работает преподавателем философии в РГУ имени Есенина. После новости он открестился от обвинений, сказав РЗН. Инфо, что находится «в шоке».

В РГУ имени Есенина прокомментировали обвинение преподавателя в онанизме в туалете рязанского ТЦ. Комментарий дали РЗН. инфо в пресс-службе университета.

Отмечается, что на сегодняшний день мужчина, фигурирующий в скандальных новостях, не имеет отношения к университету и не работает там преподавателем.

Напомним, мужчина, которого рязанцы поймали за мастурбацией в туалете ТЦ «Малина» и передали сотрудникам полиции, как утверждали в ряде источников работает преподавателем философии в РГУ имени Есенина. После новости он открестился от обвинений, сказав РЗН. Инфо, что находится «в шоке».