В рязанском ТЦ задержали мужчину
Задержание произошло в ТЦ «Малина». Очевидцы сообщили, что задержанный мастурбировал в туалете торгового центра. Его поймал и передал полицейским посетитель «Малины». В сообщении подчеркнули, что задержанный является преподавателем одного из рязанских вузов.
В рязанском ТЦ задержали мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».
По данным канала, задержание произошло в ТЦ «Малина». Очевидцы сообщили, что задержанный мастурбировал в туалете торгового центра. Его поймал и передал полицейским посетитель «Малины».
В сообщении подчеркнули, что задержанный является преподавателем одного из рязанских вузов.
Позже преподаватель рязанского вуза опроверг непотребства в туалете ТЦ.