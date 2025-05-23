В рязанском ТЦ задержали мужчину

Задержание произошло в ТЦ «Малина». Очевидцы сообщили, что задержанный мастурбировал в туалете торгового центра. Его поймал и передал полицейским посетитель «Малины». В сообщении подчеркнули, что задержанный является преподавателем одного из рязанских вузов.

В рязанском ТЦ задержали мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Топор Рязань».

По данным канала, задержание произошло в ТЦ «Малина». Очевидцы сообщили, что задержанный мастурбировал в туалете торгового центра. Его поймал и передал полицейским посетитель «Малины».

В сообщении подчеркнули, что задержанный является преподавателем одного из рязанских вузов.

Позже преподаватель рязанского вуза опроверг непотребства в туалете ТЦ.