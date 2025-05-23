Преподаватель рязанского вуза открестился от непотребств в туалете ТЦ

Мужчина прокомментировал информацию, размещенную в соцсетях 23 мая. «Я в шоке… Это правда или нет? Конечно нет», — заявил собеседник. Ранее очевидцы сообщили, что мужчина якобы мастурбировал в туалете торгового центра. Его поймал и передал полицейским посетитель «Малины».