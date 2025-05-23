В РГУ начали искать студентов, которые могли заразиться менингитом на складе WB

С целью предупреждения распространения менингококковой инфекции директорам институтов и деканам факультетов надо составить списки студентов, которые работали на складе Wildberries и провести разъяснительные беседы о вакцинации. Кроме того, в университете должны быть определены помещения для карантина и разместить памятки по профилактике инфекций. Напомним, на складе ввели масочный режим из-за распространения менингококковой инфекции. Региональный Роспотребнадзор подтвердил шесть случаев инфекции.

В РГУ имени Есенина начали поиск студентов, которые могли заразиться менингококковой инфекцией на складе WB в Тюшево. Соответствующее распоряжение ректора разослали в беседы общежитий университета.

С целью предупреждения распространения менингококковой инфекции директорам институтов и деканам факультетов надо составить списки студентов, которые работали на складе Wildberries и провести разъяснительные беседы о вакцинации.

Кроме того, в университете должны быть определены помещения для карантина и разместить памятки по профилактике инфекций.

Напомним, на складе ввели масочный режим из-за распространения менингококковой инфекции. Региональный Роспотребнадзор подтвердил шесть случаев инфекции.

«По имеющейся информации, заражение произошло вне территории объекта, среди тех, кто не работает непосредственно на складе», — отметили в пресс-службе WB.