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В Рязани молодой человек прыгал на полицейской машине, за ним устроили погоню
По словам очевидцев, инцидент произошел около ТРЦ «Малина». На опубликованных кадрах видно, как молодой человек забирается на крышу полицейского автомобиля и начинает прыгать. Позже в соцсетях появилось видео, как за злоумышленником бежит правоохранитель.

В Рязани молодой человек прыгал на полицейской машине, за ним устроили погоню. Об этом сообщили 11 мая в соцсетях.

По словам очевидцев, инцидент произошел около ТРЦ «Малина». На опубликованных кадрах видно, как молодой человек забирается на крышу полицейского автомобиля и начинает прыгать.

Позже в соцсетях появилось видео, как за злоумышленником бежит правоохранитель.

Фото и видео: Telegram-канал «ТОПОР | Новости Рязани»