Многоквартирный дом на улице 8-го Марта в Рязани признали аварийным

Согласно документу, многоэтажку необходимо снести из-за физического износа в процессе эксплуатации. Жильцов отселят до 31 декабря 2025 года. Специализированный застройщик «Интерстрой» должен возместить средства за изымаемые квартиры и земельный участок, на котором расположен дом. Также компании необходимо купить и передать горадминистрации жилые помещения для предоставления по договорам социального найма.

Дом № 24 на улице 8-го Марта в Рязани признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление от 14 мая 2025 года опубликовали на сайте горадминистрации.

Согласно документу, многоэтажку необходимо снести из-за физического износа в процессе эксплуатации.

Жильцов отселят до 31 декабря 2025 года. Специализированный застройщик «Интерстрой» должен возместить средства за изымаемые квартиры и земельный участок, на котором расположен дом. Также компании необходимо купить и передать горадминистрации жилые помещения для предоставления по договорам социального найма.

Напомним, в 2018 году в Рязани прошли слушания по строительству многоэтажек в районе улиц Совхозной, Новой и Касимовского шоссе. «Интерстрой» подал заявки на возведение двух домов на территории площадью 5609 квадратных метров. Для планируемого строительства необходимо расселить и снести 11 домов.

Многоэтажку № 26 по улице 8-го Марта в апреле 2024 года признали аварийной.

Согласно договору о развитии застроенных территорий, «Интерстрой» обязали уплатить возмещение за изымаемые квартиры.