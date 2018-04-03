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10:07, 3 апреля 2018 5 860
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Для строительства двух многоэтажек в Рязани снесут 11 домов

Для строительства двух многоэтажек в Рязани снесут 11 домов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В понедельник, 2 апреля, в Рязани прошли слушания по строительству двух многоэтажек в районе улиц Совхозной, Новой и Касимовского шоссе. Сначала участники обсудили изменение проекта планировки участка, а затем возведение на нем высоток.

Заявитель «Интерстрой» запросил постройку двух домов разной этажности (6-24 этажа и 8-26) на территории площадью 5 609 квадратных метров.

Как пояснил докладчик, для этого придется расселить и снести 11 домов:

  • №№ 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 7-б по улице Совхозной;
  • №№ 20, 22, 24, 26 по улице 8 Марта;
  • № 7/7 на площади Попова .

В планах также возведение общественного здания с детским центром и спортклубом и детсада на 220 мест.

Письменных обращений до начала слушаний не поступало. Из 30 участников, лишь один человек «воздержался», остальные проголосовали «за». Жителей местных домов интересовали сроки расселения и возведения новых высоток.

Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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