Для строительства двух многоэтажек в Рязани снесут 11 домов

В понедельник, 2 апреля, в Рязани прошли слушания по строительству двух многоэтажек в районе улиц Совхозной, Новой и Касимовского шоссе. Сначала участники обсудили изменение проекта планировки участка, а затем возведение на нем высоток.
Заявитель «Интерстрой» запросил постройку двух домов разной этажности (6-24 этажа и 8-26) на территории площадью 5 609 квадратных метров.
Как пояснил докладчик, для этого придется расселить и снести 11 домов:
- №№ 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 7-б по улице Совхозной;
- №№ 20, 22, 24, 26 по улице 8 Марта;
- № 7/7 на площади Попова .
В планах также возведение общественного здания с детским центром и спортклубом и детсада на 220 мест.
Письменных обращений до начала слушаний не поступало. Из 30 участников, лишь один человек «воздержался», остальные проголосовали «за». Жителей местных домов интересовали сроки расселения и возведения новых высоток.
Заключение опубликуют в «Рязанских ведомостях».