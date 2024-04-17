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В Рязани признали аварийной многоэтажку на улице 8-го Марта
Застройщик предоставит жителям квартиры.

В Рязани признали аварийной многоэтажку на улице 8-го Марта, дом № 26. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 17 апреля.

Собственникам нужно снести дом до 1 июня 2024 года. Если жильцы не подадут заявление на получение разрешения на строительство, снос многоэтажки, то земельный участок, жилые и нежилые помещения в доме изымут для муниципальных нужд.

Согласно документации, ООО «Специализированный застройщик Интерстрой» по договору о развитии застроенных территорий должен уплатить возмещение за изымаемые помещения и предоставить жителям квартиры.