Проект сноса 11 домов для строительства многоэтажек прошел слушания

Комиссия по слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить изменения в проект планировки территории в границах Касимовского шоссе и улиц Новой и Совхозной. Заключение официально опубликовали во вторник, 10 апреля.
Заявитель «Интерстрой» на территории площадью 5 609 квадратных метров хочет построить два дома до 24-х и 26-ти этажей.
Для этого придется расселить и снести 11 домов:
- №№ 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 7-б по улице Совхозной;
- №№ 20, 22, 24, 26 по улице 8 Марта;
- № 7/7 на площади Попова.
Напомним, на слушаниях участники