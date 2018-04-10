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17:20, 10 апреля 2018 534
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Проект сноса 11 домов для строительства многоэтажек прошел слушания

Проект сноса 11 домов для строительства многоэтажек прошел слушания

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Комиссия по слушаниям рекомендовала рязанскому мэру утвердить изменения в проект планировки территории в границах Касимовского шоссе и улиц Новой и Совхозной. Заключение официально опубликовали во вторник, 10 апреля.

Заявитель «Интерстрой» на территории площадью 5 609 квадратных метров хочет построить два дома до 24-х и 26-ти этажей.

Для этого придется расселить и снести 11 домов:

  • №№ 3, 5, 5-а, 7, 7-а, 7-б по улице Совхозной;
  • №№ 20, 22, 24, 26 по улице 8 Марта;
  • № 7/7 на площади Попова.

Напомним, на слушаниях участники поддержали изменения в проект планировки.


© RZN.info

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Репортаж об одном дне из жизни рязанской «скорой»

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