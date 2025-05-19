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Водителя «буханки» ДБГ, врезавшегося в здание в центре Рязани, арестовали
Арест водителю, лишенному прав, назначили за управление транспортным средством в состоянии опьянения и выезд на встречную полосу. Напомним, 12 мая около дома № 12 по улице Ленина в Рязани 24-летний водитель на «УАЗе» столкнулся с автобусом «Лиаз», после чего «буханку» по инерции отбросило на здание салона красоты. Позже стало известно, что данную машину в эмблемой ДБГ угнали с территории предприятия.

Водителя «буханки» ДБГ, который врезался в салон красоты в центре Рязани, арестовали на 14 суток. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Арест водителю, лишенному прав, назначили за управление транспортным средством в состоянии опьянения и выезд на встречную полосу.

Напомним, 12 мая около дома № 12 по улице Ленина в Рязани 24-летний водитель на «УАЗе» столкнулся с автобусом «Лиаз», после чего «буханку» по инерции отбросило на здание салона красоты. Позже стало известно, что данную машину с эмблемой ДБГ угнали с территории предприятия.