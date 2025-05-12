В полиции рассказали об аварии в Рязани, где «буханка» врезалась в салон красоты
ДТП произошло вблизи дома № 12 по улице Ленина. По предварительной информации, 24-летний водитель на «УАЗе» столкнулся с автобусом «Лиаз», после чего «буханку» по инерции отбросило на здание. Проводится проверка, сотрудники полиции работают на месте аварии.
В полиции рассказали об аварии в Рязани, где «буханка» врезалась в салон красоты. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону. ДТП произошло вблизи дома № 12 по улице Ленина.
По предварительной информации, 24-летний водитель на «УАЗе» столкнулся с автобусом «Лиаз», после чего «буханку» по инерции отбросило на здание.
Проводится проверка, сотрудники полиции работают на месте аварии.