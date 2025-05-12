Массовое ДТП в центре Рязани устроил осужденный, угнавший «буханку» ДБГ
Собственный источник рассказал РЗН. Инфо, что водитель «буханки» с эмблемой ДБГ угнал машину с территории предприятия.
«За рулем автомобиля находился осужденный к исправительным работам, который работал слесарем в автосервисе ДБГ. Он угнал автомобиль с территории предприятия», — написал собеседник.
В пресс-службе горадминистрации отметили, что по данному факту правоохранительные органы проводят расследование. Подробности происшествия уточняются.
Позже очевидцы рассказали, почему «буханка» врезалась в здание в центре Рязани. Также стало известно о состоянии водителя.