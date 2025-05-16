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Суд отказал УФССП в удовлетворении жалобы по делу о ремонте Солотчинского моста
Предыдущую жалобу регионального управления ФССП суд оставил без движения из-за нарушения требований процессуального кодекса. Позже приставы исправили несоответствия и подали заявление снова. Очередную жалобу суд оставил без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение двух месяцев. Напомним, ФССП оспаривает решение суда о возмещении средств подрядчику Солотчинского моста. Ранее Федеральную службу судебных приставов по Рязанской области обязали вернуть ООО ГК «Альянс» 11,4 миллиона рублей исполнительного сбора.

Двадцатый арбитражный суд не удовлетворил апелляционную жалобу УФССП по Рязанской области. Соответствующая информация содержится в картотеке дела.

Предыдущую жалобу регионального управления ФССП суд оставил без движения из-за нарушения требований процессуального кодекса. Позже приставы исправили несоответствия и подали заявление снова. Очередную жалобу суд оставил без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение двух месяцев.

Напомним, ФССП оспаривает решение суда о возмещении средств подрядчику Солотчинского моста. Ранее Федеральную службу судебных приставов по Рязанской области обязали вернуть ООО ГК «Альянс» 11,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Выяснилось, что ФССП наложила арест на деньги подрядчика, что помешало ему добровольно исполнить требования по взысканию. Действия приставов суд признал незаконными.

Подробнее о том, как развивались события дела с некачественным ремонтом Солотчинского моста можно прочитать в сюжете.