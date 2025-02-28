На решение суда о возврате средств подрядчику Солотчинского моста подали жалобу

Соответствующая информация появилась в картотеке дела.

Федеральная служба судебных приставов по Рязанской области подала апелляционную жалобу на решение суда о возмещении средств подрядчику Солотчинского моста. Соответствующая информация появилась в картотеке дела.

Ранее арбитражный суд обязал Федеральную службу судебных приставов вернуть подрядчику дорожных работ на Солотчинском мосту ООО ГК «Альянс» 11,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Пристав наложил арест на средства компании в банке, что помешало исполнить требования по взысканию. Суд признал данное постановление незаконным.

Подробнее о том, как развивались события дела с некачественным ремонтом Солотчинского моста можно прочитать в сюжете.