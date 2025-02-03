Суд вернул подрядчику Солотчинского моста 11,4 миллиона рублей

Согласно документам, помимо 163 миллионов, которые подрядчик выплатил за некачественные дорожные работы, судебный пристав вынес постановление о взыскании с ООО ГК «Альянс» 11 миллионов 445 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Компания с этим не согласилась и обратилась в Арбитражный суд.

Арбитражный суд вернул подрядчику дорожных работ на Солотчинском мосту ООО ГК «Альянс» 11,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Соответствующую информацию опубликовали в карточке дела.

Согласно документам, помимо 163 миллионов, которые подрядчик выплатил за некачественные дорожные работы, судебный пристав вынес постановление о взыскании с ООО ГК «Альянс» 11 миллионов 445 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора. Компания с этим не согласилась и обратилась в Арбитражный суд.

Суд установил, что пристав наложил арест на деньги подрядчика в банке, что помешало «Альянсу» добровольно исполнить требования по взысканию.

Суд решил, что арест лишил «Альянс» возможности выполнить требования вовремя, и признал постановление судебного пристава незаконным. Суд обязал Федеральную службу судебных приставов вернуть компании взысканный исполнительский сбор в размере 11,4 миллиона рублей.

Решение может быть обжаловано.

Подробнее о том, как развивались события дела с некачественным ремонтом Солотчинского моста можно прочитать в сюжете.