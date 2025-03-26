Суд оставил без движения жалобу УФСПП на подрядчика Солотчинского моста

Двадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области на подрядчика Солотчинского моста. Соответствующая информация появилась в карточке дела.
Согласно данным суда, документ подан с нарушениями требований Арбитражного процессуального кодекса. Заявитель не приложил к апелляции доказательства, которые подтверждают направление копии жалобы в адрес третьего лица — АО «Газпромбанк».
Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области может исправить нарушения до 11 апреля 2025 года.
Ранее Арбитражный суд
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