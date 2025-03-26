Суд оставил без движения жалобу УФСПП на подрядчика Солотчинского моста

Согласно данным суда, документ подан с нарушениями требований Арбитражного процессуального кодекса. Заявитель не приложил к апелляции доказательства, которые подтверждают направление копии жалобы в адрес третьего лица — АО «Газпромбанк». Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области может исправить нарушения до 11 апреля 2025 года. Ранее Арбитражный суд вернул жалобу УФСПП из-за нарушения процессуальной нормы.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без движения жалобу управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области на подрядчика Солотчинского моста. Соответствующая информация появилась в карточке дела.

Согласно данным суда, документ подан с нарушениями требований Арбитражного процессуального кодекса. Заявитель не приложил к апелляции доказательства, которые подтверждают направление копии жалобы в адрес третьего лица — АО «Газпромбанк».

Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области может исправить нарушения до 11 апреля 2025 года.

Ранее Арбитражный суд вернул жалобу УФСПП из-за нарушения процессуальной нормы.