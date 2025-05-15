Рязанка, пострадавшая при обрушении балкона, снова обратилась к Бастрыкину

Инцидент произошел в мае 2024 года. Плита балкона здания 1985 года постройки обрушилась. В результате падения со второго этажа женщина получила многочисленные телесные повреждения, ей потребовалась медпомощь. Отмечается, что пострадавшая до сих пор нуждается в реабилитационном лечении. Кроме того, как отметили в посте, женщина не согласна с результатами установления обстоятельств ненадлежащего содержания многоквартирного дома в микрорайоне Приокском Касимова. Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву возобновить производство по уголовному делу и представить подробный доклад об установленных обстоятельствах.

Жительница Касимова, пострадавшая при обрушении балкона, снова обратилась к главе следкома Александру Бастрыкину. Об этом 15 мая сообщил Информационный центр СК в соцсетях.

Инцидент произошел в мае 2024 года. Плита балкона здания 1985 года постройки обрушилась. В результате падения со второго этажа женщина получила многочисленные телесные повреждения, ей потребовалась медпомощь.

Отмечается, что пострадавшая до сих пор нуждается в реабилитационном лечении.

Кроме того, как отметили в посте, женщина не согласна с результатами установления обстоятельств ненадлежащего содержания многоквартирного дома в микрорайоне Приокском Касимова.

В СУ СК России по Рязанской области расследовалось уголовное дело, которое было прекращено.

Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Олегу Васильеву возобновить производство по уголовному делу и представить подробный доклад об установленных обстоятельствах.

Напомним, в Касимове упал балкон с женщиной. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело. Местные жители сообщили, что дом № 6 в микрорайоне Приокский, где рухнул балкон и пострадала женщина, находится в аварийном состоянии.

Позже корреспондент РЗН. инфо выяснил подробности случившегося.