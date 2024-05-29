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Касимовцы сообщили об аварийном состоянии дома, где обрушился балкон
Напомним, после падения балкона Следком возбудил уголовное дело.

Дом № 6 в микрорайоне Приокский, где рухнул балкон и пострадала женщина, находится в аварийном состоянии. Об этом касимовцы сообщили корреспонденту РЗН. Инфо.

По словам жителей, в многоэтажке течет крыша. Вода заливает квартиры с пятого по первый этаж. Из-за постоянной влаги в доме появилась плесень.

Касимовцы говорят, что об аварийном состоянии крыши с 2022 года знали чиновники и ведомства. С заявками касимовцы обращались в Минтек, управляющую компанию, госжилинспекцию, однако везде получали отписки.

Напомним, балкон в доме в Приокском упал 26 мая. Пострадала женщина. После случившегося Следком возбудил уголовное дело.