Касимовцы сообщили об аварийном состоянии дома, где обрушился балкон
Напомним, после падения балкона Следком возбудил уголовное дело.
Дом № 6 в микрорайоне Приокский, где рухнул балкон и пострадала женщина, находится в аварийном состоянии. Об этом касимовцы сообщили корреспонденту РЗН. Инфо.
По словам жителей, в многоэтажке течет крыша. Вода заливает квартиры с пятого по первый этаж. Из-за постоянной влаги в доме появилась плесень.
Касимовцы говорят, что об аварийном состоянии крыши с 2022 года знали чиновники и ведомства. С заявками касимовцы обращались в Минтек, управляющую компанию, госжилинспекцию, однако везде получали отписки.
Напомним, балкон в доме в Приокском упал 26 мая. Пострадала женщина. После случившегося Следком возбудил уголовное дело.