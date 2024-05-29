Появились подробности обрушения балкона в Касимове, где пострадала женщина

В день происшествия муж пострадавшей попросил скинуть ключи от домофона с балкона. Женщина вышла и рухнула вниз вместе с плитой и ограждением балкона. Все произошло на глазах у супруга.

Появились подробности обрушения балкона дома № 6 в Приокском, где пострадала женщина. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщил источник знакомый с ситуацией.

В день происшествия муж пострадавшей попросил скинуть ключи от домофона с балкона. Женщина вышла и рухнула вниз вместе с плитой и ограждением балкона. Все произошло на глазах у супруга.

«И по счастливой случайности маленький ребенок не вышел с мамой на балкон. Иначе могли бы пострадать двое», — рассказал собеседник.

После случившегося вызвали скорую. Женщину госпитализировали. Она получила сильное повреждение головы, ссадины и травмы.

Собеседник утверждает, что на балконе были трещины. Весной 2024 года управляющая компания заделывала их снаружи дома.

Напомним, в Касимове упал балкон с женщиной. После этого следственный комитет возбудил уголовное дело. Местные жители сообщили, что дом № 6 в микрорайоне Приокский, где рухнул балкон и пострадала женщина, находится в аварийном состоянии. Дело взял на контроль Александр Бастрыкин.