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Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения балкона в Касимове
Специалисты проверят правомерность действий управляющей компании многоквартирного дома.

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения балкона в Касимове. Об этом в среду, 29 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, 26 мая 2024 года в вечернее время в квартире одного из домов в мкрорайоне Приокский произошел обвал плиты балкона, в результате чего хозяйка квартиры упала с высоты второго этажа. Женщина получила травмы, ее госпитализировали. Касимовским МСО СУ СК России по Рязанской области по данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

«В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям руководства управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом», — добавили седователи.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что в Касимове рухнул балкон с женщиной.