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Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной
Как отметили в публикации, переговоры пройдут там же, где и в 2022 году, — в Рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры 15 мая. Владимир Зеленский пообещал лично ждать там президента РФ Владимира Путина. Позже глава российского государства утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной.

Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с Украиной. Об этом в четверг, 15 мая, сообщило РИА Новости.

Как отметили в публикации, переговоры пройдут там же, где и в 2022 году, — в Рабочем офисе администрации президента Турции в центре Стамбула.

Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры 15 мая. Владимир Зеленский пообещал лично ждать там президента РФ Владимира Путина.

Позже глава российского государства утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной.