Зеленский пообещал лично ждать Путина на переговорах в Турции 15 мая
«Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с Россией переговоры в Турции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
«Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал Зеленский в телеграм-канале.
Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.