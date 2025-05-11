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Зеленский пообещал лично ждать Путина на переговорах в Турции 15 мая
«Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Украина ждет прекращения огня с 12 мая и готова уже 15 мая начать с Россией переговоры в Турции. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы ждем с завтрашнего дня прекращение огня — полное и длительное, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая.