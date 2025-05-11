Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры

Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Путин указал, что обсудит проведение переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Глава страны не исключил, что после них удастся договориться и «о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии». «Теперь решение за Киевом», — подытожил политик. РФ намерена отправить делегацию на переговоры.

Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Об этом 11 мая заявил президент РФ Владимир Путин во время подведения итогов встреч с лидерами, которые приезжали в столицу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Путин указал, что обсудит проведение переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Глава страны не исключил, что после них удастся договориться и «о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии».

«Теперь решение за Киевом», — подытожил политик.

РФ намерена отправить делегацию на переговоры.

Напомним, в марте 2022 года проходили прямые переговоры в Турции по устранению конфликта на Украине, однако они ни к чему не привели.