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Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной
Помощник президента Владимир Мединский возглавит делегацию. Также в ее состав вошли: замглавы МИД Михаил Галузин; начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков; замглавы Минобороны Александр Фомин. Кроме того, Путин утвердил следующий состав экспертов: замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин;замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская; директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной. Об этом 14 мая сообщило РИА Новости.

Помощник президента Владимир Мединский возглавит делегацию. Также в ее состав вошли:

  • замглавы МИД Михаил Галузин;
  • начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков;
  • замглавы Минобороны Александр Фомин.

Кроме того, Путин утвердил следующий состав экспертов:

  • замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин;
  • замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
  • директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук;
  • замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский пообещал лично ждать там Путина.

Позже спецпосланник президента США Свив Уиткофф заявил, что главной темой переговоров станет вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС.