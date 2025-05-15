Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной

Помощник президента Владимир Мединский возглавит делегацию. Также в ее состав вошли: замглавы МИД Михаил Галузин; начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков; замглавы Минобороны Александр Фомин. Кроме того, Путин утвердил следующий состав экспертов: замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин;замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская; директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.