Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной
Помощник президента Владимир Мединский возглавит делегацию. Также в ее состав вошли: замглавы МИД Михаил Галузин; начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков; замглавы Минобороны Александр Фомин. Кроме того, Путин утвердил следующий состав экспертов: замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин;замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская; директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук, замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
Президент РФ Владимир Путин утвердил состав российской делегации для переговоров с Украиной. Об этом 14 мая сообщило РИА Новости.
Помощник президента Владимир Мединский возглавит делегацию. Также в ее состав вошли:
- замглавы МИД Михаил Галузин;
- начальник ГУ Генштаба ВС России Игорь Костюков;
- замглавы Минобороны Александр Фомин.
Кроме того, Путин утвердил следующий состав экспертов:
- замначальника управления информации Генштаба ВС России Александр Зорин;
- замначальника управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
- директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук;
- замначальника ГУ международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.
Напомним, Россия предложила Украине провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая. Владимир Зеленский пообещал лично ждать там Путина.
Позже спецпосланник президента США Свив Уиткофф заявил, что главной темой переговоров станет вопрос о территориях, доступ Украины к Днепру и Черному морю и использование Запорожской АЭС.